TFF 1. Lig ekiplerinden Sarıyer,17 Eylül'de takımın başına getirdiği teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırma kararı aldı.

Görevine üç hafta önce gelen Yılmaz Vural'ın aldığı kötü sonuçların ardından Sarıyer yönetimi teknik adam ile yollarını ayırdı.

Şenol Can'ın ardından Sarıyer ekibinin başına geçen Vural, kısa süre içinde alınan olumsuz sonuçlar neticesinde Sarıyer'e veda etti.

Sarıyer, son olarak evinde Sakaryaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sakaryaspor’a galibiyeti getiren gol 90+1’de gelirken ev sahibi ekip 2 penaltı kaçırdı.

72 yaşındaki teknik adam, Sarıyer ile dört maça çıkarken bu müsabakalardan bir galibiyet ve üç mağlubiyet ile ayrıldı.