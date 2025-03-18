Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Türk futbolunun Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki kavgayı izlediğini belirtti.

Bütçelere dikkat çeken Vural “Fenerbahçe ve Galatasaray, 300 milyon Euro gibi bir bütçeyle yarışan takımlar. Dikkat edersen açık ara gittiler. Aşağıdan kimsenin yetişme olasılığı yok. Böyle bir lig sana keyif veriyor mu ? Demek ki bir ekonomik dengesizlik var. Türk futbolu, bu iki takım arasındaki kavgayı izliyor. O bunu yaptı, bu bunu yaptı 'yapı' var falan filan. Sonuç olarak bakıldığında futbol çok ön planda konuşulmuyor. Konuşulan saha dışında ne yapılıyor, ne oluyor. Madem böyle bir şey varsa bunu çözmesi gereken bir kurum var, o da Futbol Federasyonu diye biliyoruz." dedi.

'FUTBOLU KİM YÖNETİYOR?'

TFF'ye de atıfta bulunan deneyimli teknik adam "İkinci bir soru daha Türkiye'de futbolu kim yönetiyor sorusu. Ben 50 seneden daha fazla bu işin içindeyim futbolu kimin yönettiğini hala bilmiyorum. Onun için öncelikle futbol bu soruyu çözmeli. Kimin yöneteceğine karar vermesi lazım. Federasyon mu, kulüpler mi, siyaset mi ? Yani üçü birden olmaz. Bunun kararını verdikten sonra iş kolay olur. Kimle yarışıyoruz biz Avrupa'yla, 5 büyük Avrupa ülkesiyle. Şampiyonlar Ligi'ni bunlar kazanıyor. Diğer kupaların hepsinde bunlar var. Kim bunlar? İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya. Arada Hollanda, Belçika ve Portekiz var. Araya bir Çek Cumhuriyeti girdi. 10'uncu sırada biziz.

Bütün bu eksikliğe rağmen 55'e yakın UEFA ülkesi olan bir kuruluşta biz buna rağmen 10'uncu sıradayız. Bu kadar olumsuz şeyleri konuşmamıza rağmen. Enteresan bir şey. Futbol spor falan değil, futbol çok önemli sosyal bir olay. Toplum psikolojini dengeleyen, önemli bir sosyal olay. Biz buna o değeri veremedik maalesef. Hala bunun bir oyun olduğu kanaatindeyiz ve hep bizim kazanmamız gerekir diye düşünüyoruz. Böyle bir şey yok. Futbol felsefesini değiştirmezsek daha çok şey konuşuruz" diye konuştu.

'HAKEMLER ÇÖZÜM BULAMADI'

Yabancı hakem konusundaki düşüncelerini de paylaşan Yılmaz Vural, “Bu karar niye verildi ? Hakikaten hakemlerimiz iyi maç yönetmiyorlar. Her maçtan sonra maçtan çok hakem konuşuluyor. Onların şartlı davranıldığı düşünülüyor. Bir 'yapı' olduğu söyleniliyor, bu gerçek. Bunları kabullenmek zorundayız. Hakemlerimiz bu olumsuz görüntüye maalesef çözüm bulamadığı için başka bir çözüm arandı ve bir yabancı hakem getirildi" ifadelerini kullandı.

DERBİ YORUMU

Milli aranın sonrasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde iyi bir oyun beklemediğini dile getiren Yılmaz Vural, sözlerini şöyle noktaladı: "Beşiktaş için önemli değil, Galatasaray için çok önemli. Beşiktaş büyük bir takımımız. Onların sahasında oynanacak. Türkiye'de derbiler şekil olarak dünyanın en büyük derbisi oluyor. Maç öncesi konuşulması, muhabbeti, hakem seçimi, beklentiler insanlar büyük bir heyecanla stadyuma geliyorlar. Maç bir başlıyor, İngiltere Ligi'nin vasat bir takımının oynandığı maç kalitesiyle oynanmıyor. Herkes beraberliğe oynuyor ve kaybetmemeyi düşünüyor. Taraftarlarda düşün ki Galatasaray-Fenerbahçe maçında beraberliğe kaldıkları için tribüne çağırdılar takımlarını. Memnun kaldılar sonuçtan. Böyle bir derbi var. Bizde şekil olarak hakikaten önemli bir derbi ama içerik olarak derbiler Türkiye Ligi'nin vasat oynanan maçlarından daha kötü oyunla sonuçlanıyor maalesef. Bunun da ondan farklı olacağını düşünmüyorum."