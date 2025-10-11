Aydın''ın Koçarlı ilçesinde, ilk yağmurlardan sonra açan 'Sultan çiğdemi’ (Crocus nerimaniae) bitkisini koparmanın cezasının 557 bin 212 TL olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara yapılan bilgilendirmede, Koçarlı Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen endemik bitki türünden sultan çiğdeminin koparılması ve zarar verilmesi durumunda 557 bin 212 TL idari para cezası uygulanacağı uyarısı yapıldı. Sultan çiğdemi bitkisinin, çiçeklenme dönemi olan sonbaharda ilk yağmurla birlikte sadece 15 gün açtığı ifade edildi.

Endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme ve koruma faaliyetlerinin jandarma ekipleri tarafından devam edeceği öğrenildi.