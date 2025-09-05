Gülnur SAYDAM

6 ŞUBAT depreminin vurduğu Hatay’da, birçok Aile Sağlık Merkezi (ASM) de yıkılmıştı.

ASM’ler halka 2,5 yıldır konteynerlerde hizmet verirken Sağlık Bakanlığı, yetersiz koşullar nedeniyle merkezleri kapatma kararı almıştı. Bunun yanında ASM’lerde çalışan hemşire ve sağlık çalışanları için de işten çıkarma işlemi başlatılmıştı.

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği konu sonrası, Sağlık Bakanlığı geri adım attı. İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. Ali Kanatlı’yı arayarak, “Karar iptal edilmiştir, hiçbir sağlık çalışanı işten çıkarılmayacak” dedi.

Kararın iptalini memnuniyetle karşılayan Dr. Kanatlı, şu ifadeleri kullandı:

SÖZCÜ SAYESİNDE

“SÖZCÜ ailesine teşekkür ediyorum. Sesimizi duyurdunuz. Bizler 2,5 yıldır elektriksiz, susuz ve hijyenin sıfıra indiği bu konteynerlerde hizmet veriyoruz. Şartların zaten hasta bakmaya uygun olmadığını defalarca bakanlığa ilettik. Bakanlık kendi açtığı konteyner ASM’ler için bir anda ‘hasta bakmaya uygun değildir’ diyerek gruptan düşürme ve sağlıkçıların işine son verme kararı aldı. Hemşire arkadaşlarımız her gün ağlıyordu işsiz kalacaklar diye. Neyse ki karar iptal edildi. Bu zorlu şartlarda hastalar da çok mağdur bizler de. Lütfen deprem bölgesini farklı değerlendirsinler.”

Hemşire Sara Bahçeci ise, üzüntüden hep ağladığını belirterek şöyle konuştu:

“Depremden sonra Ankara’ya taşınmıştım. İhtiyaç var diye memleketime döndüm. İşten çıkarıldığımı öğrenince yıkıldım. Mesleğimi çok severken işsiz kalacak olmam psikolojimi bozmuştu. SÖZCÜ’ye çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sesimizi duyurdunuz. Bugün de mutluluktan ağlıyorum.”