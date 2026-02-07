Çorum’da okul çıkışında 13 yaşındaki E.T.'nin etrafını saran akranları, genç kızı darbetmeye başladı. E.T., kendisini darbeden 3 kız arkadaşı tarafından diğer öğrencilerin önünde dizlerinin üzerine çöktürüldü. Tehditler eşliğinde zorla özür diletilen E.T.’nin o anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Skandal görüntüler daha sonra öğrenciler arasındaki WhatsApp gruplarında paylaşıldı.
DARP RAPORU ALINDI
Eve gidince durumu ailesine anlatan E.T.'nin babası M.T., ulaştığı görüntülerin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Çorum Çocuk Şube Amirliği tarafından hastaneye sevk edilen E.T.'nin muayenesinde; vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunduğu rapor edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis ekipleri, görüntülerde yer alan ve zorbalık uygulayan 3 kız öğrencinin kimliklerini tespit ederek ifadelerine başvurmak üzere çalışma başlattı. Ailenin şikayeti üzerine genişletilen soruşturmada, okul yönetiminin de idari inceleme başlatması bekleniyor.