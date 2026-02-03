İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de bir genci darbedip o anları sosyal medyada paylaşan şüphelileri kısa sürede tespit ederek yakaladı. Esenkent Mahallesi'nde 1 Şubat 2026'da gerçekleşen olayda, 17 yaşındaki mağdur E.G.'ye şiddet uygulayan grubun görüntüleri tepkilere neden olmuştu.
TOKAT ATIP KONUŞTURDULAR
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir grubun E.G.'yi aralarına alarak hakaret ettiği ve tokat attığı anlar yer aldı.
"BEN SENİN KARINIM" DEDİRTTİLER
Şüphelilerin mağdur gence zorla el öptürmeye çalıştığı ve baskı altında "Ben senin karınım. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Senin ayağının altında dolaşmayacağım" şeklinde cümleler tekrarlattığı görüldü.
GÖZALTINA ALINDILAR
Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen emniyet birimleri, kimliklerini belirledikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda olaya karışan M.P. (20) ile yaşları 18'den küçük olan B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y. (15) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.