Kahramanmaraş’ta yasa dışı bahis nedeniyle büyük bir maddi çıkmaza sürüklendiğini belirten bir kişi, sosyal medya üzerinden paylaştığı veda videosuyla yaşamına son vereceğini duyurdu.

VİDEO PAYLAŞARAK İNTİHAR EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Yaklaşık 1 milyon lira zarar ettiğini dile getiren şahıs, ailesine ait tüm mal varlığını kaybettiklerini, çevresindeki insanlara borçlandığını ve toplum içindeki itibarını yitirdiğini söyledi. Paylaşımında sevenlerinden helallik isteyen kişi, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı.

“YASA DIŞI BAHİS YÜZÜNDEN TÜM MAL VARLIĞIMI KAYBETTİM”

Yasa dışı bahsin bireylerin ve ailelerin hayatını nasıl altüst ettiğini bir kez daha ortaya koyan olay, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Şahıs videosunda şu ifadeleri kullandı:

“Bir arkadaşım aracılığıyla yasa dışı bahse bulaştım ve bir daha da kurtulamadım. Bu süreçte ailemin tüm mal varlığını kaybettim. Yasa dışı bahis yüzünden eşime, dostuma, akrabalarıma karşı tüm itibarımı yitirdim, herkesten borç para istedim.”

“BU SON MESAJIM”

Açıklamasının devamında içinde bulunduğu durumu anlatan şahıs, “Şu an yaklaşık 1 milyon TL borcum var. Daha önce intihar girişiminde bulundum, son anda kurtardılar. Ama bu mesajım son mesajım. Bu sefer kurtarılmak istemiyorum. Sevenlerimden helallik istiyorum. Ahiretimi yakacağımı biliyorum ama Rabbimden başka kimsem kalmadı, onun kollarına gidiyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇANKIRI'DA ÖĞRETMEN İNTİHAR ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen Şafak Çelik de sanal bahis nedeniyle evinin balkonundan atlayarak yaşamına son vermişti.