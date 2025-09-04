Manisa’da hastaneye gitmekte olan bir genç kız, yolda karşılaştığı bir kişinin sözlü tacizine uğradı.

Şüpheli, genç kıza “Teşhirci, her tarafını gösteriyorsun” diyerek hakaret etti. O anları kayda alan genç, aynı zamanda “Bu şekilde giyinemezsin” şeklindeki ifadelerin hedefi oldu.

DOKTORUN 'TEŞHİRCİLERİ MUAYENE ETMİYORUM' SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Konya, Meram Devlet Hastanesi’nde göz doktoru olarak görev yapan Hasan Hüseyin Uysal, kadın hastasının kıyafetinin uygunsuz olduğunu ileri sürerek muayene etmeyi reddetmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Uysal’ın, muayene olmak için gelen genç kadına “Teşhircileri muayene etmiyorum” dediği, kadının ise “Bana teşhirci diyemezsiniz” diyerek tepki gösterdiği görülmüştü. Doktorun bu sözlere karşılık, “Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?” ifadelerini kullandığı kameraya yansımıştı.

Kamuoyuna yansıyan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki uyandırmıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından doktor Uysal, hakkında soruşturma başlatılmıştı.