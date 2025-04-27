İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da operasyon düzenlendi.Haklarında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 50’si gözaltına alındı. Polis, sabaha karşı İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay’ın da aralarında olduğu kişilerin evlerinde arama başlattı.

ONGUN’UN EŞİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Sazlıdere Barajı’nın çevresindeki yapılaşma için yıkım tebligatı gönderen İSKİ’nin Genel Müdürü Şafak Başa, Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya ve tutuklu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun da bulunuyor.

ÇOCUKLARIMI YALNIZ BIRAKMAYIN

Eşi Gözdem Ongun’un gözaltına alınmasına tepki gösteren İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, cezaevinden paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

“Sırada ne var’ demiştim. Kutsallara saldırı varmış. Eşim olmaktan başka suçu (!) olmayan kıymetlimi, çocuklarımın yanında şafak vakti gözaltına aldınız. Hani eşler, çocuklar kutsaldı? Hani onlar, siyasi kavgalardan muaftı? VİCDANSIZSINIZ! Dostlarım; babaları cezaevinde, anneleri nezarethanede olan çocuklarımı yalnız bırakmayın.”

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Gözaltına alınan bir başka dikkat çekici isim Ramazan Gülten. İBB İmar Şube Müdürü Gülten, kaçak yıkımı sırasında saldırıya uğramıştı. 2023 yılında Üsküdar sahilinde yer alan kaçak bir kafenin yıkılması işlemi esnasında yaralanan İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten de bulunuyor. Gülten, saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Büyük ortak da gözaltına alındı

İBB operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri de iş insanı Dursun Balcıoğlu. Yolsuzluk soruşturmasına dahil edilen İSTCON adlı firmanın yüzde 49 hisseli ortağı tutuklanmış, yüzde 51 hisseli büyük ortağı olan AKP’li Dursun Balcıoğlu’nun soruşturmaya dahil edilmemesi basına yansımıştı. Balcıoğlu’nun 2019 öncesinde İBB Raylı Sistem Daire Başkanı olduğu ortaya çıkmıştı. İlk operasyonu savunan sosyal medya paylaşımları bulunan Balcıoğlu dün gözaltına alındı.

DİKKAT ÇEKİCİ İSİMLER GÖZALTINDA

Bir çok İBB yöneticisi, Dilek hanımın abisi, Ongun’un eşi

Şafak Başa İSKİ Genel Müdürü

Turan Aydoğan Eski CHP İstanbul milletvekili

Begüm Çelikdelen İSKİ Genel Müdür Yardımcısı

Ramazan Gülten İBB İmar Şube Müdürü

Ali Rıza Akyüz Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı

Zeynep Ayten Gözdem Ongun-Murat Ongun’un eşi

Elçin Karaoğlu İBB Boğaziçi İmar Müdürü

Turgut Tuncay Önbilgin – Eski İBB Genel Sekreteri

Mehmet Çakılcıoğlu Eski İBB Genel Sekreteri

Arif Gürkan Alpay İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Fatih Özçelik İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili

Hakan Aplak İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü

Nazan Başelli İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü

Onur Soytürk–Eski İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Genel Müdürü

Murat Sevil Eski İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı

İhsan Yılmaz İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı

Adem Şanlısoy İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı

Nurten Uğursoy İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı

Naim Erol Özgüner Eski İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı

Kadriye Kasapoğlu Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalemi

Melih Geçek Eski İSBAK Yönetim Kurulu Üyesi

Erdinç Çolak Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Onur Aldı Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Serap Öbekçi İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı.

Hakan Karaköse Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı

Yakup Üner Danışman - İBB Mühendisi

Mustafa Kemal Özgençiz Kültür A.Ş. çalışanı

Onur Can Tekbaş Kültür A.Ş. çalışanı

Faik Özberk Kültür A.Ş. çalışanı

Gökhan Köseoğlu Kültür A.Ş. İhale Hakediş Şefi

Murat Yazıcı Eski İBB Genel Sekreteri

Metin Bal Kültür A.Ş. Reklam Şefi

Songül Car İSPER Uzman

Meral Çakır Mali Müşavir

Cevat Kaya Dilek İmamoğlu’nun abisi

Mehmet Şahin Emlak Danışmanı

Çağlar Türkmen Ekrem İmamoğlu’nun koruması

Can Akın Çağlar Eski Genel Sekreter

Ayhan Koç Eski Mezarlık Daire Başkanı

Engin Ulusoy Eski İBB Zabıta Daire Başkanı

Ali Ayçiçek Eski Emlak Daire Başkanı

Tuba Figenkaplan Eski Mali İşler Daire Başkanı.

Fikret Şimşek İşadamı

Yılmaz Şimşek İşadamı

Dursun Balcıoğlu İşadamı

Rasim Kaya İşadamı

Mete Mağden İşadamı

Hülya Kırlıkova, Yeşim Özay, Oya Özman Kültür A.Ş. çalışanları.