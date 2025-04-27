İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da operasyon düzenlendi.Haklarında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 50’si gözaltına alındı. Polis, sabaha karşı İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay’ın da aralarında olduğu kişilerin evlerinde arama başlattı.
ONGUN’UN EŞİ DE GÖZALTINDA
Gözaltına alınanlar arasında Sazlıdere Barajı’nın çevresindeki yapılaşma için yıkım tebligatı gönderen İSKİ’nin Genel Müdürü Şafak Başa, Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya ve tutuklu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun da bulunuyor.
ÇOCUKLARIMI YALNIZ BIRAKMAYIN
Eşi Gözdem Ongun’un gözaltına alınmasına tepki gösteren İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, cezaevinden paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
“Sırada ne var’ demiştim. Kutsallara saldırı varmış. Eşim olmaktan başka suçu (!) olmayan kıymetlimi, çocuklarımın yanında şafak vakti gözaltına aldınız. Hani eşler, çocuklar kutsaldı? Hani onlar, siyasi kavgalardan muaftı? VİCDANSIZSINIZ! Dostlarım; babaları cezaevinde, anneleri nezarethanede olan çocuklarımı yalnız bırakmayın.”
SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Gözaltına alınan bir başka dikkat çekici isim Ramazan Gülten. İBB İmar Şube Müdürü Gülten, kaçak yıkımı sırasında saldırıya uğramıştı. 2023 yılında Üsküdar sahilinde yer alan kaçak bir kafenin yıkılması işlemi esnasında yaralanan İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten de bulunuyor. Gülten, saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Büyük ortak da gözaltına alındı
İBB operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri de iş insanı Dursun Balcıoğlu. Yolsuzluk soruşturmasına dahil edilen İSTCON adlı firmanın yüzde 49 hisseli ortağı tutuklanmış, yüzde 51 hisseli büyük ortağı olan AKP’li Dursun Balcıoğlu’nun soruşturmaya dahil edilmemesi basına yansımıştı. Balcıoğlu’nun 2019 öncesinde İBB Raylı Sistem Daire Başkanı olduğu ortaya çıkmıştı. İlk operasyonu savunan sosyal medya paylaşımları bulunan Balcıoğlu dün gözaltına alındı.
DİKKAT ÇEKİCİ İSİMLER GÖZALTINDA
Bir çok İBB yöneticisi, Dilek hanımın abisi, Ongun’un eşi
Şafak Başa İSKİ Genel Müdürü
Turan Aydoğan Eski CHP İstanbul milletvekili
Begüm Çelikdelen İSKİ Genel Müdür Yardımcısı
Ramazan Gülten İBB İmar Şube Müdürü
Ali Rıza Akyüz Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı
Zeynep Ayten Gözdem Ongun-Murat Ongun’un eşi
Elçin Karaoğlu İBB Boğaziçi İmar Müdürü
Turgut Tuncay Önbilgin – Eski İBB Genel Sekreteri
Mehmet Çakılcıoğlu Eski İBB Genel Sekreteri
Arif Gürkan Alpay İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Fatih Özçelik İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili
Hakan Aplak İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü
Nazan Başelli İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü
Onur Soytürk–Eski İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Genel Müdürü
Murat Sevil Eski İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı
İhsan Yılmaz İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
Adem Şanlısoy İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı
Nurten Uğursoy İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı
Naim Erol Özgüner Eski İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı
Kadriye Kasapoğlu Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalemi
Melih Geçek Eski İSBAK Yönetim Kurulu Üyesi
Erdinç Çolak Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Onur Aldı Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Serap Öbekçi İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı.
Hakan Karaköse Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı
Yakup Üner Danışman - İBB Mühendisi
Mustafa Kemal Özgençiz Kültür A.Ş. çalışanı
Onur Can Tekbaş Kültür A.Ş. çalışanı
Faik Özberk Kültür A.Ş. çalışanı
Gökhan Köseoğlu Kültür A.Ş. İhale Hakediş Şefi
Murat Yazıcı Eski İBB Genel Sekreteri
Metin Bal Kültür A.Ş. Reklam Şefi
Songül Car İSPER Uzman
Meral Çakır Mali Müşavir
Cevat Kaya Dilek İmamoğlu’nun abisi
Mehmet Şahin Emlak Danışmanı
Çağlar Türkmen Ekrem İmamoğlu’nun koruması
Can Akın Çağlar Eski Genel Sekreter
Ayhan Koç Eski Mezarlık Daire Başkanı
Engin Ulusoy Eski İBB Zabıta Daire Başkanı
Ali Ayçiçek Eski Emlak Daire Başkanı
Tuba Figenkaplan Eski Mali İşler Daire Başkanı.
Fikret Şimşek İşadamı
Yılmaz Şimşek İşadamı
Dursun Balcıoğlu İşadamı
Rasim Kaya İşadamı
Mete Mağden İşadamı
Hülya Kırlıkova, Yeşim Özay, Oya Özman Kültür A.Ş. çalışanları.