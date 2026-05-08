Dünya çapında yaşanan olayları önceden tahmin ettiği söylenen 'kahin' dizi Simpsonlar ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Geçmiş yıllarda Donald Trump'ın ABD başkanlığı, COVD-19 pandemisi ve bu gibi global etkisi olan pek çok olayı önceden bildiği iddia edilen Simpsonlar'ın Hantavirüs vakalarını görülmesi üzerine eski bir bölümü gündeme geldi. Bölümde deniz seyahati ve global virüs detayları dikkat çekti. Detayların yer aldığı video internette kısa sürede çok sayıda kullanıcıyı etkisi altına aldı.

SİMPSONLAR BİLDİ DİYE KANDIRDILAR

Olay, anonim bir sosyal medya kullanıcısının videoyu yayınlaması ile başladı. Simpsonlar dizisinin bir bölümünde yer alan gemi seyahati esnasında ortaya çıkan virüs tehlikesi sahnesinin yer aldığı ve dakikalar içerisinde viral olan video pek çok kişinin aklına aynı soruyu getirdi. Kullanıcılar Simpsonlar dizisinin nasıl her seferinde kahin gibi olayları önceden tahmin ettiğini çözemezken tedirginlik de iyice arttı. Çok sayıda kullanıcı olayı ciddiye almaya başladığı yönünde yorumlar paylaştı.

Olayın gerçek yüzü ise tahmin edilenden çok daha farklı çıktı. Aslında Simpsonlar dizisinin gerçekten böyle bir bölümü bulunuyor. Fakat olayların sosyal medyada kesilip birleştirilen sahte videolarda olduğu gibi işlemediği görüldü. Paylaşılan videolarda olay tam olarak bir 'hantavirüs' başlangıcı kehaneti gibi görülse de işin gerçeği aslında bu değil.

KEHANET BALONU PATLADI

Simpsonlar dizisinin 2012 yılında yayınlanan 23. sezon 19.bölümünden alınan kesitler sosyal medyada dizinin bir başka kehaneti olarak yayınlandı. Anonim hesaplar tarafından hazırlanan video kısa sürede viral oldu. Fakat bu durum kurgusal bir sihirbazlıktan fazlası değildi. Kesitler izlendiğinde Simpsonlar ailesi bir gemiye biniyor, gemi denize açılıyor ve virüs vakaları görülmeye başlanıyordu. Ancak bölümün ilk yayınlandığı halinde durum böyle değil.

Dizinin ana karakterlerinden olan Bart Simpson 23. sezon 19. bölüm olan "A Totally Fun Thing That Bart Will Never Do Again" bölümünde tüm eşyalarını satarak bir gemi tatili alıyor. Aile gemiye biniyor ve her şeyin mükemmel gittiği tatil başlıyor. Fakat tatil firmasının ekran yüzünün gerçek hayatın sıkıcı, bu tatilin 1 hafta sürecek bir mükemmeliyet olduğunu anlatan şarkısını dinleyen Bart gerçek hayata dönünce bir daha eğlenemeyeceğini düşünüyor. Bunun üzerine yaptığı plan ile bir filmden dünya çapında virüs salgını yayıldığı ana ait sahneyi alarak gemidekileri kandırıyor. Gemidekilerin kaosa sürüklenmesinden sonra gerçek ortaya çıkıyor, bölüm örgüsü içinde olay tamamlanıyor ve eve dönüyorlar.

KEHANET DEĞİL ALGI ÇALIŞMASI

Olaya bakıldığında bunun kehanet değil algı çalışması olduğu ve anonim kişilerce kullanıcıları etkileşim tuzağına çekmeye çalışmaya yönelik hazırlandığı kolayca görülebiliyor. Hantavirüs salgın riskinin tüm dünyayı tedirgin etmesinden faydalanmak isteyen çıkarcı kişi/kurumlarca hazırlanan bu tip sahte videolar hem Simpsonların yıllar içerisinde oluşturulmuş sahte 'kehanet' ününü kullanıyor hem de dünya çapında milyonlarca kişinin tıklaması ile maddi gelir kaynağı oluşturuyor.