Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi’nde Türk finali oynanacak. Günün ilk maçında VakıfBank, İtalyan ekibi A. Carraro Imoco'yu 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek finale yükselmişti.
Eczacıbaşı da yarı final mücadelesinde güçlü rakibi Savino Scandicci'yi 5 sette devirerek adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı , finalde VakıfBank'ın rakibi oldu. Finalde Vakıfbank ile Eczacıbaşı yarın karşı karşıya gelecek.
DAHA ÖNCE DE KARŞILAŞMIŞLARDI
2022-23 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde iki takım yine karşı karşıya gelmişlerdi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Vakıfbank şampiyonluğa ulaşmıştı.