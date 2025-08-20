62 yaşındaki okul aşçısı Valeria Sollai, 22-24 Temmuz tarihleri arasında Monserrato, Cagliari'de düzenlenen festivalde zehirli guacamole tükettikten sonra fenalaştı. Haftalarca yoğun bakımda tedavi gören Sollai, kısa süreli iyileşme belirtileri gösterse de yeniden kötüleşerek yaşamını yitirdi.

Aynı üründen tüketen Roberta Pitzalis de 8 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Bu ölüm, yaşamını yitiren Pitzalis’in ardından gelen ikinci kayıp olarak kayıtlara geçti. Pitzalis’in ölüm nedeni otopsiyle botulizm zehirlenmesi ve zatürre olarak belirlendi.

İKİ ÇOCUK TEDAVİ GÖRÜYOR

Aynı guacamole'den tüketen 11 yaşındaki bir erkek çocuk ve 14 yaşındaki bir kız çocuğu hala hastanede. Kız çocuğu Monserrato’daki bir hastanede tedavi altındayken, erkek çocuk durumunun ciddiyeti nedeniyle Roma’ya hava yoluyla nakledildi.

Roberta Pitzalis

Olayın ardından festival rotasını tamamlayamadan yetkililer tarafından durduruldu. İtalya Sağlık Bakanlığı, Metro Chef marka avokado ezmesi için geri çağırma ilanı yayımladı. Bakanlık ayrıca botulizm zehirlenmesi vakalarına karşı tüm sağlık protokollerini devreye aldıklarını duyurdu.

KUZENİ OLANLARA İSYAN ETTİ

Valeria’nın kuzeni Gianni Milla, “Sadece bir akşam eğlenmek için dışarı çıkmıştı. Bir sandviç yedi ve kendini hastanede buldu. Kız kardeşleriyle birlikteydi, hepsi aynı sandviçi yedi ama yalnızca Valeria etkilendi” diyerek yaşananlara isyan etti.

Valeria Sollai

Cagliari Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Valeria’nın oğlu Alessandro ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, halkı sokak satıcılarından uzak durmaları konusunda uyardı: “Önümüzdeki haftalarda sokak tezgAhlarında satılan yiyecekleri tüketmemenizi şiddetle tavsiye ederim.”

BAŞKA BİR FESTİVALDE DE İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Botulizm paniği yalnızca Sardinya ile sınırlı kalmadı. Calabria bölgesindeki başka bir festivalde de turpgiller ve sucuk içeren sandviçler nedeniyle iki kişi yaşamını yitirdi. 17 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

Bu olayla bağlantılı olarak dokuz kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Aralarında, zehirli sandviçin üreticileri ve hastaları yeterince hızlı tedavi etmediği iddia edilen doktorlar da var.

BOTULİZM NEDİR?

Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği toksinlerin neden olduğu nadir fakat ölümcül bir hastalık olan botulizm, sinir sistemine saldırarak felce neden olabilir. Belirtiler arasında mide bulantısı, kas güçsüzlüğü, yutma zorluğu ve solunum yetmezliği bulunur. Tedavi edilmediğinde ölüm oranı yüzde 5-10 arasında değişmektedir.