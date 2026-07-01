Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıl tartışma yaratan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre, AYT’de bir soru iptal edildi, bir sorunun da yanıtı değişti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıl tartışma yaratan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) inceleme başlatmıştı.

ÖSYM incelemenin tamamlandığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır."

Bu yıl 20-21 Haziran tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda, Türk Dili ve Edebiyatı ile matematik testlerindeki iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar bulunuyordu.

Edebiyat testinde Halide Edib Adıvar’ın Handan kitabıyla ilgili soruda karakterin karakterin isminin “Neriman” yerine “Nermin” olarak yazılmasının kafa karışıklığına neden olduğu belirtilmişti. Ayrıca AYT matematik testinin 23'üncü sorusu da tartışmalara neden olmuştu.

Bazı matematikçiler, sorunun yanıtı konusunda ikiye ayrılmış durumdaydı. Türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusunun cevabı ÖSYM’nin açıkladığı gibi C değil, A şıkkı olduğunu iddia edilmişti.