Skandal; üniversite sınavının ikinci aşamasının yapıldığı 22 Haziran 2025’de Ayvalık Cumlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Yandaş sendikacının oğlunun kimliksiz sınava alınmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunan Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

SAVCILIK SORUŞTURMA AÇTI

“Sınavın yapıldığı okuldaki kamera kayıtlarına Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı el koydu. Antalya’da sınava saatinde geldiği halde kulağındaki küpeyi çıkaramadığı için bir kız öğrenci sınava alınmadı. Yine bir başka öğrenci YKS’ye yetişmek isterken Aksaray’da trafik kazası geçirdi. Annesini kaybetti. Yaralı halde sınav salonuna getirilse de, 1 dakika geç kaldığı için sınava alınmadı. On binlerce genç, kimliği olmadığı sınava alınmadı. 1 yıl kaybetti. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü ve Eğitim Bir Sen Ayvalık İlçe Başkanı Mustafa Kurtuluş, görevini ve yetkisini kötüye kullandı. Kurtuluş’un oğlunun sınava gireceği lisede bina sorumlusu olan Vedat Mazgal, kimliği olmadan bu çocuğu sınava aldı. Diğer gözetmenler bu duruma itiraz edince, ‘Bütün sorumluluk bende, ÖSYM sorumlusundan onay aldım’ demiştir.”

PENCEREDEN PASAPORT

Özat, kimliğin nasıl ulaştırıldığını da anlattı:

“Adayın, müdür babası Mustafa Kurtuluş, 10:22’de okulda görevli polis memurlarına Milli Eğitimde Şube Müdürü olduğunu ifade edip, okul bahçesine girdi. Pencereden çocuğunun pasaportunu sınav bina sorumlusu Vedat Mazgal’a verdi. Olayın doğruluğunu tespit ettik. Suç duyurusu yaptık. Skandalla ilgili işlem yapması gereken Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, hiçbir şey olmamış gibi YKS’den 2 gün sonra Ayvalık’a gidip, skandalın başkahramanı Mustafa Kurtuluş’u da yanına alıp, okul okul gezip, boy boy poz verdi.”