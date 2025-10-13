Haziranda gerçekleştirilen YKS'yi kaçırmasıyla o dönem gündeme gelen Elif K., yaptığı açıklamada "Taksi bulamadığım için geç kaldım. Kimliğim, belgem yanımdaydı ama sınava 1 dakika geç kaldım. Seneye tekrar deneyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

CANLI YAYINDA SÜRPRİZ BAĞIŞ

Sosyal medyada 'rul3k2' takma adıyla aktif yayınlar yapan Elif K., geçen günlerde yaptığı bir canlı yayın sırasında beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Yayın esnasında bir izleyici, kendisine tam 61 bin TL bağış gönderdi.

Anlık olarak şaşkına dönen genç kadın, "Oha arkadaşlar, ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Çok kötü hissettiriyorsunuz, durun" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

AYLAR SONRA YENİDEN GÜNDEM OLDU

Elif K.'nın canlı yayın sırasında yaşadığı bu anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kimi kullanıcılar genç yayıncıya destek mesajları gönderirken, kimileri de yapılan bağış miktarını tartışmaya açtı...