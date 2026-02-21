Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Yalçın Özden'in ani rahatsızlığı üzerine ilk açıklama ailesi tarafından yapıldı. Sosyal medya üzerinden kısa bir bilgilendirme metni yayınlayan aile, sanatçının sevenlerinden dua istedi.
Özden'in sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çekilen açıklamada, "Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin" ifadelerine yer verildi.
YEĞENİ ONUR ÖZDEN AÇIKLAMA YAPTI
Amcasının hastanedeki tedavi süreciyle ilgili konuşan oyuncu Onur Özden, amcasının bilincinin kapalı olduğunu ve dün ameliyat olduğunu ifade etti. Doktorların vücut fonksiyonlarını kullanabileceğini belirttiğini ifade eden Özden, “48 saat gözetim altında kalması gerekiyordu. Yarın uyandırmayı bekliyorlar” dedi.
YALÇIN ÖZDEN KİMDİR?
1947'de Kars'ta dünyaya gelen Yalçın Özden, 1980’li yıllarda "Akıllı Deliler" ve "Eşek Şakası" gibi filmlerde canlandırdığı "Figüran Osman" karakteriyle şöhreti yakaladı. Çocuk yaştan itibaren tiyatroya ilgilisi olduğnu ifade eden ünlü isim, birçok projede boy gösterdi Özden, "Seksenler" dizisindeki Muzaffer karakteri ve "Tatlı Kaçıklar"daki Oktay rolüyle hafızalarda yer etti.