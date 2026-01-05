Konya Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 65 yaşındaki Mehmet Gündüz’ün darp edildiği ve psikolojik baskıya maruz kaldığı iddiası yargıya taşındı. Ailesi, bilinci açık şekilde yatırıldığı yoğun bakım sürecinde Gündüz’ün ruhsal ve fiziksel durumunun hızla kötüleştiğini, hastayı elleri bağlı halde bulduklarını ve vücudunda darp izleri tespit edildiğini belirterek sorumlu sağlık personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmasını istedi.

YOĞUN BAKIMA BİLİNCİ AÇIK ŞEKİLDE YATIRILDI

İddiaya göre; Mehmet Gündüz, 25 Ekim 2025 tarihinde şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle ambulansla Konya Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Yapılan tetkiklerin ardından aynı gece reanimasyon II. seviye yoğun bakım servisine bilinci açık ve konuşma yetisi yerinde şekilde yatırıldı.

AİLE, DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ OLDUĞUNU DEFALARCA BİLDİRDİ

Oğlu Resul Gündüz, yoğun bakım sürecinde babasında huzursuzluk, halüsinasyonlar, konuşma bozukluğu ve kilo kaybı gibi ciddi değişimler gözlemlediklerini, bu durumu defalarca doktor ve hemşirelere bildirdiklerini belirtti. Aile, hastanın yoğun bakımdan çıkarılması talebinin de dikkate alınmadığını ileri sürdü.

ELLERİ BAĞLI HALDE BULUNDU

31 Aralık 2025 günü sabah saatlerinde hastaneye giden aile, Mehmet Gündüz’ü elleri ve kolları yatağa bağlı halde gördü. Bu duruma ilişkin kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı iddia edildi.

“DARP EDİLDİM” İDDİASI

Mehmet Gündüz’ün ailesine, bir hemşire tarafından üzerine çıkılarak darp edildiğini ve fiziksel-psikolojik baskıya maruz kaldığını söylediği dilekçede yer aldı. Aile, yoğun bakım personelinin bilgi vermekten kaçındığını ve olayın gizlenmeye çalışıldığı izlenimi oluştuğunu ifade etti. Hastanın dahiliye servisine naklinin ardından pansuman açıldığında, kollarında daha önce bulunmayan derin yara izleri tespit edildi. Durumu fark eden hemşirenin doktoru bilgilendirdiği, yaraların darp ve travmayla uyumlu olduğu öne sürüldü. Ayrıca boyun bölgesinde de darp izini andıran bulguların bulunduğu iddia edildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Aile, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçede; olay saatlerine ait kamera kayıtlarının incelenmesini, görevli sağlık personelinin tespit edilerek ifadelerinin alınmasını, mağdur hakkında adli muayene ve rapor düzenlenmesini, sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmasını, ilgili personelin HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği, epikriz raporunun dosyaya sunulacağı bildirildi.