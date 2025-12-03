Kanserler mücadele eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavisi kontrol amaçlı yoğun bakımda devam ediyor. SÖZCÜ TV Muhabiri Gamze Elçi, Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri aktardı.

Elçi, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

- Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sadece Manisalıların değil, tüm Egelilerin de çok kısa zamanda sevgisini kazanmış bir isim.

- Durbay’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktorlardan ve CHP’li isimlerden gelen bilgiler de bu noktada. Kendisi bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Bununla ilgili de tedavisi sırasında bir ilaç değişikliğine gidilmişti. İlaç değişikliğinin ardından rutin kontrol için 1 Aralık tarihinde Manisa Şehir Hastanesi’ne gelmişti.

- Ancak bu kontroller sırasında kan değerlerinin çok düşük olduğu belirlendi. Doktorlar, önlem amaçlı yoğun bakım servisinde tedavisinin devam etmesini uygun gördüler. 1 Aralık Pazartesi’den itibaren kendisine hem kan takviyesi yapılıyor hem de değerlerini yükseltmek için besin takviyesi gerçekleştiriliyor. Tüm takviyelerin ve tedavi sürecinin iyiye gittiğinin bilgisini verelim. Birkaç güne kadar normal servise geçmesi bekleniyor.