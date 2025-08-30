Türkiye'yi gelecek haftadan itibaren yoğun bir ekonomi gündemi beklerken, gözler bu dönemde açıklanacak büyüme, ihracat, enflasyon verileri ile Orta Vadeli Program'a (OVP) çevrildi.

Yaz aylarının sona ermesiyle ekonomi gündemi yeniden hareketleniyor. 1 Eylül Pazartesi günü piyasaların gözü yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisinde olacak. Bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri TÜİK tarafından saat 10.00'da duyurulacak. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyümüştü.

İHRACAT VERİLERİ SAKARYA'DA AÇIKLANACAK

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin 3 Eylül Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

Dış ticaret verilerinin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Sakarya'da duyurulması öngörülüyor.

İhracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 25 milyar dolar olurken en yüksek temmuz ayı ihracat rakamına ulaşılmıştı. Ocak-temmuz döneminde 7 aylık ihracat 156,4 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 269,5 milyar dolara yükselmişti.

3 EYLÜL'DE TÜİK ENFLASYONU AÇIKLAYACAK

TÜİK, ağustos ayı enflasyon rakamlarını 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,73 artış göstermişti. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,19 olarak kayıtlara geçmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda yıllık enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu bildirerek, "Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi de 10 Eylül'de kamuoyuna duyuracak. Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 8,3 artmıştı.

FAİZ KARARI 11 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Piyasaların gözü ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunda olacak. Bu yıl 7'nci kez toplanacak Kurul, 11 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e düşürmüştü.

Merkez Bankası, 12 Eylül'de de temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 2 milyar 6 milyon dolar açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 579 milyon dolar fazla vermişti.

HAZİNE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TAKİP EDİLECEK

Ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri 15 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacak.

TÜİK, ağustos ayı konut satış istatistiklerini 16 Eylül'de açıklayacak. Türkiye genelinde konut satışı sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 142 bin 858 olmuştu.

Kurum, 30 Eylül'de de ağustos ayına ilişkin iş gücü verilerini açıklayacak.

EYLÜLÜN İLK HAFTASI 3 YILLIK OVP AÇIKLANACAK

Gelecek ay, makroekonomik göstergelerin yanı sıra Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan OVP'nin ayrıntıları da yakından takip edilecek. OVP ile 2026-2028 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "2026 senesini ekonomide de reform yılı olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla tekemmül ettiriyoruz. Eylül ayının ilk haftasında üç yıllık vizyonla hazırlanan Orta Vadeli Program'ı kamuoyumuzla paylaşacağız." bilgisini vermişti.

Programa ilişkin çalışmaların ardından 2026 yılı bütçesine yönelik çalışmalar da hız kazanacak. Bütçe teklifi, 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak.