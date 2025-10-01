Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’de yükseköğretim alanında atılacak yeni adımları içeren “2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası”nı yarın açıklayacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

ÖĞRENCİLER YENİ DÜZENLEMEYLE 3 YILDA MEZUN OLABİLECEK

Prof. Dr. Özvar, Türkiye’de ve dünyada eğitim süreleri üzerine yoğun tartışmalar yaşandığını belirterek, başarılı öğrencilerin üniversitelerini daha kısa sürede tamamlayabilmelerine olanak tanıyacak bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı. Özvar, “Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz, başarılı oldukları takdirde üç yılda mezun olabilecek. Bu düzenlemeyi Türkiye’deki yükseköğretim kalite standartlarından taviz vermeden gerçekleştirmek istiyoruz. Ayrıntıları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

UYGULAMA İMKANI OLMAYANLAR SİSTEM DIŞINA ÇIKARILACAK

Mesleki eğitim alanında da çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Özvar, üniversite mezunlarından uygulama ve tecrübeye yönelik beklentilerin arttığını vurguladı. Son 1-1,5 yılda meslek yüksekokullarında reform çalışmalarına başladıklarını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda meslek programlarına ağırlık verileceğini, uygulama imkanı olmayan programların ise sistem dışına çıkarılacağını belirtti.