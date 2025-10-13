İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun oğlu Ömer Sarıalioğlu, Alara Sarıalioğlu ile İstanbul’da düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi. Düğün, futbol ve sanat camiasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek adeta bir yıldızlar geçidine dönüştü.

Çiftin nikah şahitliğini ünlü teknik direktör Fatih Terim yaptı. Törene, Mehmet Ağar, Ertuğrul Doğan, Ali Koç, Abdullah Avcı, Mecnun Otyakmaz, Murat Sancak, İbrahim Hacıosmanoğlu, Erdoğan Bayraktar ve Erden Timur gibi isimler katıldı.

Sosyal medyada paylaşılan kareler, törene katılan ünlüleri “Şampiyonlar Ligi” yorumlarıyla gündeme taşıdı. Özel gün, hem aile hem de futbol camiası için unutulmaz anlara sahne oldu.

Sanat dünyasından Cengiz Kurtoğlu, Sibel Can ve Ekin Uzunlar sahneye çıkarak geceye müzik ziyafeti kattı.

İŞTE GECEYE KATILAN ÜNLÜ BAZI İSİMLER:

-Ali Koç

-İbrahim Hacıosmanoğlu

-Fatih Terim

-Dilek İmamoğlu

-Mehmet Ağar

-Erden Timur

-Ali Ağaoğlu

-Abdullah Avcı

-Ertuğrul Doğan

-Mecnun Otyakmak

-Erdoğan Bayraktar

-Murat Sancak