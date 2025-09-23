En dikkat çeken ilan, Sidney'deki ünlü Waverley Mezarlığı’na ait. Denize nazır çift kişilik bir mezar parseli 165 bin dolara satışa çıkarıldı. Satışı yürüten emlakçı Mark Gilden, bu ilanı mezarlığa uzak yaşayan ve başka bir bölgede yer alan aile dostları adına yönettiğini belirtti.

Gilden Daily Telegraph’a verdiği demeçte, “Bazı kişilerle görüşmeler yaptım ama henüz kesin bir teklif gelmedi” dedi. Mezarlık yerlerinin yetersizliğine dikkat çeken Gilden, “Sidney’de birçok kişi ya çok uzaklara gitmek zorunda kalacak ya da yakınlarını gömmekte zorlanacak” ifadelerini kullandı.

Daily Mail'in Facebook'ta yayımlanan bir ilandan aktardığına göre, bu mezar parseli “Sidney’in en ikonik ve rağbet gören mezarlıklarından birinde nadir bulunan bir fırsat” olarak tanıtıldı. İlanda, 'Parsel, süresiz gömülme hakkı içeriyor ve bu nedenle yenileme ücreti gerektirmiyor. Orijinal tarihi kumtaşı çevresiyle birlikte gelen bu alan, dört tabut, dokuz kremasyon urnü ve sınırsız miktarda kül alabilecek kapasitede' diye bir not da bulunuyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Mezar yerinin tanıtımında "okyanus manzaralı, geniş görüş alanına sahip" gibi detaylara da yer verilmesi, internet kullanıcılarının tepkisini çekti. Pek çok kişi, ölülerin ebedi istirahat yeri üzerinden böylesine lüks odaklı pazarlama yapılmasını rahatsız edici buluyor.

Daily Mail'in haberine göre; Satıcıların, bir mezar yeri hakkını özel olarak devredebilmesi için yalnızca bir başvuru formu doldurup mezarlığa onaylatması yeterli. Yeni Güney Galler Planlama, Konut ve Altyapı Dairesi’ne göre, eyalette kişiler belirli bir alanda gömülme hakkı satın alabiliyor. Bu haklar süresiz ya da yenilenebilir şekilde düzenlenebiliyor, ayrıca devredilebiliyor veya miras bırakılabiliyor.

Ancak 2013 tarihli Mezarlar ve Krematoryumlar Yasası uyarınca, kişiler en fazla iki gömülme hakkına sahip olabiliyor. NSW genelinde dini gerekçelerle tahsis edilen mezar alanlarının ise gelecek yıl itibarıyla tükenmesi bekleniyor.

Yetkililer, bu durumun sadece bireysel fırsatçılık olmadığını, aynı zamanda ciddi bir altyapı sorunu olduğunu vurguluyor. Cemeteries and Crematoria NSW’den bir sözcü, “Bu ciddi bir kriz. Hükümet, dini toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni mezarlık alanları belirlemeye çalışıyor” açıklamasında bulundu.