Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'daki Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Motorland Aragon Pisti'nde düzenlenen 8. etabında tarihi bir zafer kazanmayı başardı.

Deniz Öncü, Diogo Moreira ile son turda inanılmaz bir mücadele verdi. Yarışın bitmesine kısa bir süre kala birinciliği Diogo Moreira'ya kaptıran Deniz Öncü, son düzlükte müthiş bir atak yaptı ve 0.003 saniye farkla finişi ilk geçen isim oldu.

Bu zaferle Moto2'de yarış kazanan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdıran Öncü, aynı zamanda Moto2 tarihinin en yakın finişini elde etti. Deniz Öncü’nün bu başarısı Türkiye ve uluslararası basında gündeme oturdu.

Deniz Öncü, aldığı bu sonuçla genel klasmanda 62 puanla 7. sıraya yükseldi.

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