Japonya’da annesi tarafından terk edilen altı aylık makak yavrusu Punch, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgi odağı oldu. Yavrunun annesi sandığı peluş oyuncağın ise mağazalarda yoğun talep görmeye başladı.

Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan Punch, doğumunun ardından annesinin ilgisiz kalması üzerine hayvanat bahçesi görevlileri tarafından bakıma alındı. Yetkililer, annenin ilk doğumunu yapmış olmasının ve yaz sıcaklarının yavruya bakım göstermemesine neden olmuş olabileceğini belirtti.

Sosyal medyada yayılan videolarda Punch’ın bakıcılarına sarıldığı ve yanından ayırmadığı turuncu renkli peluş bir oyuncakla vakit geçirmesi tüm dünyada gündem olurken Punc'un oyuncağı satış rekorları kırıyor.

Kısa sürede Punch’la özdeşleşen orangutan peluşu, sosyal medya kullanıcıları tarafından “Punch’ın annesi” olarak anılmaya başlandı. Paylaşımların yayılmasıyla birlikte oyuncağa olan ilgi de arttı.

TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI

Punch’ın hikâyesinin ardından peluş orangutanın satışlarında artış yaşandığı, bazı ülkelerde ürünün özel etiketlerle vitrinlere çıkarıldığı belirtildi. Türkiye’de de söz konusu oyuncak satışa çıkarken fiyatı 600-700 TL olarak belirlendi.

Hayvanat bahçesinin paylaştığı görüntülerde Punch’ın uyurken peluş oyuncağına sarıldığı diğer maymunlar saldırdığında oyuncağına koşması onu bir fenomen haline getirdi.

Yavru makak kısa sürede hayvanat bahçesinin maskotu haline geldi. Punch’ın hikâyesi sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.