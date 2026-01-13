Yükseköğretim Kurulu (YÖK) imzasıyla tüm üniversitelere iletilen yazıda, cuma namazı saatleriyle akademik faaliyetlerin çakışması halinde gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Talimatta, kamu kurumlarında cuma namazı için mesai kaybı olmadan izin verilmesini öngören Başbakanlık Genelgesi’ne atıf yapıldı.

Yazı, yükseköğretimde laiklik, akademik takvim ve eğitim anlayışına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşırken, YÖK’ün daha önce de benzer uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.

Talimatta, Anayasa’nın din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24’üncü maddesi ile eğitim ve öğretim hakkını güvence altına alan 42’nci maddesine dikkat çekildi.

Üniversitelerin ders, sınav ve uygulama saatlerini belirleme yetkisine sahip olduğu ifade edilirken, bu yetkinin temel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı biçimde kullanılamayacağı vurgulandı.

Düzenlemenin, üniversitelerin iç işleyişine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.