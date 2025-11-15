18 trilyon 929 milyar lira harcama yapılacak 2026 yılı bütçesinde, devlet okullarında öğrenim gören 15 milyon öğrenciye bir öğün yemek sunabilecek kaynak yaratamayan iktidar, ilköğretim öğrencilerine günde

3 liralık yardım yapmakla övünüyor.

İktidar çocuk sayısının artırılması gerektiğini savunurken, ekonomi politikalarını tam tersi yönde şekillendiriyor. İlköğretimdeki erkek öğrencilere aylık 90 lira, kız öğrencilere aylık 100 TL’lik yardım yapılıyor. Bir başka deyişle ilköğretimde kız öğrencilere ödenen tutar günlük 3.3 lira seviyesinde. Ortaöğretimde ise erkek öğrenciler aylık 130 TL, kız öğrenci de 150 TL alıyor. Üstelik bu yardım bir ayda 4 günden fazla devamsızlık halinde kesiliyor.

‘KARNINI DOYURAMAZ’

İktidarı eleştiren CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a “Bu çocuk o yardımla kantinden bir öğünlük yiyecek bile alamıyor. Bugün okul kantininde 1 tost ve 1 ayran 110 lira. Bu ülkenin çocukları aç. Bot, mont onun ihtiyaçları içinde sonraki sıralarda. İlk ihtiyacı gıda” dedi. Bakırlıoğlu, Türkiye’de 7 milyon çocuğun yoksul olduğunu belirterek “7 çocuktan yalnızca 1’ine sosyal yardım gidiyor” açıklaması da yaptı.

Sosyal yardım alanların enflasyonunu yüzde 38 olarak hesaplayan Vehbi Bakırlıoğlu, “Eğitime devam şartıyla kız çocuklarına aylık 100 lira veriyorsunuz. Yetim ve öksüzlere ise aylık 600 lira veriliyor. Onu da iki ayda bir alıyorlar. 2025’te hane başına aylık yardım tutarı 4 bin 100 liraya çıktı” diye konuştu.