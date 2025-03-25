İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltıyla başlayıp tutuklamayla devam eden sürecin emekli, memur ve işçinin cebine ilk etkisi benzin zammıyla ortaya çıktı. İmamoğlu sürecinin etkisiyle benzine gelen 1 lira 52 kuruşluk zam, dar gelirlinin benzin karşısındaki alım gücünü şimdiden düşürdü. Kurdaki artış ve akaryakıt zammının zincirleme zam etkisiyle milyonlarca dar gelirliyi zor günler bekliyor.

EMEKLİ 11 LİTRE KAYBETTİ

Buna karşılık belirsizlikle birlikte kur ve altının yükselmesi tasarruf edebilecek durumdaki varlıklı kesimin kazancını katladı. Süreç yoksulu silkelerken zengine kazanç kapısı oldu. En düşük emeklinin 14 bin 469 liralık aylık geliri sürecin başladığı 19 Mart’ta 320 litre benzine denk geliyordu. O günden bu güne emeklinin aylığı değişmedi, ancak benzin 1 lira 52 kuruş zamlanınca aylık geliriyle satın alabileceği benzin miktarı 309.6 litreye düştü. Emekli bir haftada yaklaşık 11 litre benzin kaybına uğradı. Aynı şekilde asgari ücretlinin alım gücü de benzin zammı karşısında bir haftada eridi. Süreç başlamadan önce 22 bin 104 liralık asgari ücret, 489 litre benzine karşılık geliyordu. Bugün ise aynı asgari ücretle 473 litre benzin alınabiliyor. Asgari ücretli bir haftada 16 litre benzin kaybetti.

Memur da benzin zammı karşısında kaybedenler arasında yer aldı. En düşük dereceli memur 41 bin 91 liralık maaşıyla 908.9 litre benzin alabilirken bugün aynı maaşıyla 16 litre daha az benzin almak zorunda kalacak.

PARASI OLAN KAZANDI

Sabit gelirlinin yoksulluğu artarken yüksek kazancını özellikle altın ve dövizde değerlendiren tasarruf sahipleri süreçten kârlı çıktı. Örneğin 5 milyon liralık tasarrufunu altında değerlendiren bir tasarruf sahibi, altında yaşanan değer artışı sayesinde bir haftada yaklaşık 198 bin 368 lira para kazandı. Bu parayı kazanabilmek için asgari ücretli 9 ay, memur 5 ay çalışıyor, emekli de 14 ay maaşın yolunu gözlüyor.