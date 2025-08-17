Diyarbakır’da faaliyet gösteren Nov Otel, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde otopark ve yeşil alana 2 bin metrekarelik kaçak düğün salonu inşa etti. Kayyum yönetimine

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “Hakkı olmayan yere tecavüz, imar kirliliğine neden olmak” suçlarından herhangi bir suç duyurusu yapılmadığı ortaya çıktı. Kaçak salon inşa edilen Nov Otel’in ortağı Şaban Bal, AKP eski Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal’ın yeğeni. Yerel seçim öncesi inşaatına başlanan ve oldu-bittiye getirilerek tamamlanan kaçak salon çok amaçlı olarak kullanılıyor.

2 BİN METREKARE KAÇAK

Diyarbakır’daki 171 odalı Nov otelin proje ve onaylı eklerinde çekme payı gösterilen ana girişindeki bahçeye 2 bin metrekarelik kapalı “Salon kondu” inşa edildi. İmar planına göre yeşil alan gösterilen alana bir çivi dahi çakılamayacağına dair hüküm bulunmasına rağmen 31 Mart yerel seçimlerini fırsat bilen otel işletmecileri geceli, gündüzlü çalışmayla otelin bahçesine devasa bir kaçak salon inşa ederek imar kirliliğine yol açtı.

Hakim ve savcı lojmanlarının girişindeki Elazığ caddesinde yer alan otel ile belediye arasındaki mesafe 150 metre olmasına rağmen inşaatı 4 ay süren kaçak salona belediye tüm şikayetlere rağmen dokunmadı.

YOKSULA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan 31 Mart seçimleri öncesi, otelin çevresindeki gecekondulara 50-60 metrekarelik ev ve işyerlerine eklentiler yapan mahalle sakinlerine çifte standart uygulandığı belirlendi. Kayyumla yönetilen Yenişehir Belediyesi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na mahalleli hakkında suç duyurusunda bulundu.