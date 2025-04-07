Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Ailesinin yanında bakımı sağlanamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken’’ çocuklara yönelik ekonomik destekten, (SED) yararlanan çocuk sayısı patlama yaptı.

SKANDAL!

SED yardımı alan ve koruma altındaki çocuklar ile ailelerinin fotoğraflarını internet sitesinde övünerek paylaştı.

Ayrıca engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlar da teşhir edildi.

Çocuk başına aylık 7 bin 94 lira SED yardımı ödemesi yapılırken aileler bu parayla çocuklarına bakmaya çalışıyor. Bakanlık ise bir skandala imza attı. SED yardımı alan aile ve çocukların fotoğraflarını kendi internet sitesinde boy boy yayınladı.

“Ramazan ayında bakanlık hizmet modellerinden yararlanan 155 bin aileye ziyaret” başlıklı haberde, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ramazan ayı boyunca 81 ilde engelli, yaşlı, SED hizmetinden yararlanan, sosyal yardım faydalanıcısı ve koruyucu ailelerden oluşan 155 bin aileye hizmet kalitesinin ölçülmesi ve vatandaşların beklentilerinin daha iyi anlaşılması için ziyaretlerde bulundu” denildi.

CHP’li Gülcan Kış bu durumu eleştirerek, “Bu durum sosyal hizmet değil, açıkça teşhirdir. Yoksulluğu kameralara taşıyarak şov yapmak, sosyal devlet anlayışı değil, algı yönetimidir’’ dedi.