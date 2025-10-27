İktidar aşırı yoksul ailelere aylık 1.1197 lira olarak ödenen destek programına geçen haziran ayında son verirken garantili köprü ve otoyol projelerinin işletmecilerine milyarlarca lira kaynak aktardı. Yılın ilk 6 ayında 2 milyon 696 bin haneye 3 milyar 555 milyon TL ödenirken, aynı dönemde köprü ve otoyollar için verilen garantiler nedeniyle Hazine’nin kasasından 12 müteahhide 42 milyar 732 milyon TL çıktı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, işletmeci firmalara günlük 237 milyon TL ödenirken, yoksul ailelere verilen günlük 39.9 liranın kesilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bu veriler AKP iktidarının yoksulun yanında değil yandaşlarının yanında olduğunun en büyük kanıtıdır. Her geçen yıl zengin daha zengin yoksul daha yoksul oluyor. Garantiler için 2026 yılında 99 milyar 720 milyon TL ödeyecek ve yıllar boyunca da ödemeye devam edecek olan iktidar aşırı yoksul ailelere bütçe ayıramıyor.”

AYDA 8.3 MİLYAR TL ÖDENECEK

Sarıgül SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada yap-işlet-devret projesi ile hayata geçirilen köprü ve otoyol işletmecilerine yılın ilk 6 ayı sonunda 42 milyar 732 milyon TL ödendiğini, sosyal yardımlar kapsamında ise aynı dönemde aşırı yoksul olan 2 milyon 969 bin haneye toplam 3 milyar 555 milyon TL destek sağlandığını aktardı. Sarıgül, “Bu destekle aşırı yoksullukla mücadele eden hanelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca aylık 1.1197 TL destek sağlanıyordu.

Ancak Türkiye Aile Destek Programı çerçevesindeki proje ‘süresi bitti’ denilerek bu yardımlara son verildi. Garantiler için yılın geri kalanında işletmecilerine 2025 yılı sonu itibari ile 94 milyarlık kaynak ayrıldı. 2026 yılı için bütçeden aylık 8 milyar 310 milyon TL ödenmesi öngörülüyor.

Yardımda Türkiye son sırada

Gelir dağılımında yaşanan eşitsizlik ve adaletsizliğin bütçe programında açık bir şekilde ortaya konulduğunu aktaran Mustafa Sarıgül, “Sosyal yardım konusunda OECD ülkelerine bakıldığında GSYİH’nın yüzde 10’u ile Türkiye’nin son sırada geliyor. Almanya’da bu oran yüzde 27, Yunanistan’da yüzde 23. Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma kapsamında 2026 yılında 284 milyar TL bütçeden ayrıldı. Sadece 2026 yılı için şehir hastanesi müteahhitlerine kira ve hizmet bedeli olarak 137 milyar TL kaynak ayıran iktidar tercihini vatandaş değil yandaşlar yana kullanıyor” dedi.