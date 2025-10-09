CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 2024 yılında huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan başvuruların sayısını CİMER’e sordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen yanıta ilişkin açıklama yapan Başevirgen, Türkiye genelinde huzurevlerinde yerleşmeyi bekleyen yaşlı sayısının 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla 11 bin 57 olduğunu belirterek şunları söyledi:

-Bugün 171 huzurevimiz var ama kapasite 18 bin civarında. Depremde boşaltılan, onarımı bitmeyen kurumlar yüzünden bu kapasitenin bile sadece yüzde 83’ü kullanılabiliyor. 2024’te 10 binden fazla başvuru yapılmış, 2025’in daha ilk altı ayında başvuru sayısı 5 bini geçmiş ve 11 bin yaşlımız da hala sırada bekliyor. Bu tablo sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz."

-Gelen yanıtta yaşlıların tek kişilik oda tercihi ya da şehir seçme talepleri gerekçe gösterilerek sorumluluğun vatandaşlara yıkılmaya çalışıldığını vurgulayan Başevirgen, “Huzurevlerine başvuran yaşlılarımızın, yaş ortalaması 77. Huzurevine başvuran bir insanımız, ömrünün son yıllarında huzurevi sıralarına mahkum ediliyor. Bu insanlar huzurevi tercihi yaptığı için değil, iktidarın yetersizliğinden sıra bekliyor. Yaşlılarımızın onurlu bir şekilde yaşayacağı, ihtiyaçlarına uygun modern huzurevleri inşa etmek devletin görevidir. Bu görev ertelenemez, bahane üretilemez. İktidar kendi lüksünden, şatafatından vazgeçmiyor ama yaşlı vatandaşını sıraya koyuyor. Bu utanç tablosunun sorumlusu AKP iktidarıdır” diye konuştu.

Başevirgen ayrıca, huzurevi kapasitesinin artırılması, depremlerden etkilenen kurumların hızla onarılması ve yeni yatırımların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Açlık sınırının altındaki emekli maaşlarıyla temel gereksinimlerini bile karşılamakta zorlanan emeklilerimiz; bir de fahiş kira artışlardan dolayı barınma kriziyle karşı karşıya kaldı. Kiralarını ödemekte zorlanan yaşlılarımız çareyi ise huzurevlerinde arıyor. Ucuz gıda kuyruklarında bekleyen yaşlılarımız artık huzurevi kuyruklarında da bekliyor. İktidar emekliye barınmadan, beslenmeye kadar her alanda zulmetmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.