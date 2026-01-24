Türkiye’deki yoksul sayısına her gün yenileri ekleniyor. 2025 yılında yaklaşık 20 milyon vatandaş sosyal yardımlarla ayakta durdu. Aşırı yoksulluk sınırı altında kalan vatandaş sayısı ise 11 milyon 877 bin 932 oldu.

Yoksulluğu önleyemeyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çareyi yoksulluk verilerini sansürlemekte buldu. Daha önce sosyal yardım istatistiklerini her ay açıklayan Mahinur Özdemir Göktaş yönetimindeki bakanlık veri akışını durdurdu. İstatistikler son olarak 12 ay önce 2024 Aralık ayında yayınlandı. 2025 yılı verilerinin de yıl sonunda açıklanması beklenirken, bu istatistik de siteden kaldırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sitesinde kaç hanenin yardım aldığına ilişkin istatistiklerin yayını da daha önce durdurulmuştu. 2026’da yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için 284 milyar 470 milyon TL harcanacak. Sosyal yardım bütçesi 2027’de 644 milyar 347 milyon TL’ye çıkacak. 2024’te yardım için 205 milyar 861 milyon TL ayrılmış, 2025’te ise bu tutar 219 milyar 723 milyon TL’ye yükseltilmişti.