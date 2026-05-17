GELİR ve refah konusunda Avrupa’da son sıralardan kurtulamayan ülkemiz, yoksulluk istatistiklerinde de zirvede, yalnız başına, istenmeyen bir birinciliğe sahip. Türkiye’de 25 milyon kişi gelir, beslenme alışkanlıkları ve sosyal olanaklar açısından yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle hayatına devam ediyor.

EMEKLİLERDE RİSK TAVAN

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde 2025’te yüzde 20.9 olan yoksulluk ve sosyal dışlanma riski, Türkiye’de yüzde 29.8 olarak ölçüldü. Ülkemizde yoksulluk riski yıllık bazda 0.6 puan düşmesine rağmen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer almaya devam ettik. Yoksulluk riskinde Türkiye’yi, yüzde 29’la Bulgaristan, yüzde 27.5 ile Yunanistan ve yüzde 27.4 ile Romanya takip etti. Eurostat’a göre Avrupa ülkelerinde 92 milyon kişi yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle yaşıyor. Türkiye ise yoksulluk riskindeki 25 milyon kişiyle listede ilk sırada yer alıyor. Diploması olan olmayan, genci yaşlısı herkes ay sonunu getirmekte zorlanırken emekliler, yoksulluk riskinin en yüksek olduğu grup oldu.

Avrupa’da 65 yaş ve üzerinde yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olanların yüzde 15.6 olurken, Türkiye’de bu oran yüzde 38.1’e yükseldi. Emeklilerin yoksulluk riskinde Avrupa’da ikinci olduk. Üstelik ‘nas’ politikalarının uygulanmaya başladığı 2021’de 65 yaş ve üzerinin yüzde 18.5’i yoksulluk riskinde bulunurken, 4 yılda bu grubun büyüklüğü ikiye katlandı. Yoksulluk riskindeki emekli sayısı 2021’de 801 bin iken, 2025 sonunda 1 milyon 950 bine ulaştı.

Çocuklarda tablo daha da vahim

Avrupa’daki istatistiklerin yanı sıra ülke içindeki istatistikler de alarm veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri de 2025’te Türkiye’de yoksulluğun ne kadar büyük bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. TÜİK’e göre yoksulluk ve sosyal dışlanma riskindeki çocukların oranı yüzde 36.8 oldu. Bunun yanı sıra Türkiye’de arabası olmayanların oranı yüzde 45.7, bulaşık makinesi olmayanların oranı yüzde 12.7 oldu. Teknoloji çağında olmamıza rağmen ülkemizde bilgisayarı olmayanların oranı da yüzde 55.5 oldu.