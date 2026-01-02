Türkiye’de 2025 yılında 20 milyon vatandaş sosyal yardımlarla ayakta durabildi. 11 milyon 877 bin vatandaşın da aşırı yoksulluk sınırının altında olduğu belirlendi. 195 bin çocuğa ailesi bakamadığı için devlet yardımı yapıldı. 2 milyon 800 bin konut ise elektrik faturasını ödeyemedi. Tüm bu olumsuzlukara rağmen 2025’i mutlu tamamlayan küçük bir azınlık da oldu. Para musluğunun başındaki Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 4 bakan yardımcısının da çift maaşlı olduğu ortaya çıktı. Asgari ücreti belirleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakan yardımcılarından da 3’ü çift maaşlı çıktı.

AYLIK 434 BİN LİRA

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu bu görevinden 229 bin TL, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ise 140 bin TL ücret alıyor ve aylığı 370 bin liraya ve 13 asgari ücrete denk geliyor. Diğer Bakan Yardımcısı Abdullah Cantimur’un ise 3 koltuğu var. Bakan yardımcısı olarak 229 bin lira, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden de 59 bin lira alıyor. Ayrıca Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğinden de ücret alıyor.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya da bu görevinden 229 bin lira, Tüpraş Yönetim Kurulu üyeliğinden ise 205 bin TL kazanıyor. Aylık maaşı 434 bin 676 lira oluyor ve 15.5 asgari ücrete denk geliyor. Bir diğer isim, Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise 229 bin lira alırken, Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden de 41 bin 584 TL alıyor. Aylığı 271 bin 260 liraya ve 10 asgari ücrete geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem de bu görevinden 229 bin lira maaş alırken, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğinden de 59 bin 510 TL aylık ücret ve yılda 4 maaş da ikramiye alıyor. Vakıfbank’tan aylık ortalama 79 bin 350 TL maaş alan Ertem’in aylığı 309 bin lira ve 11 asgari ücrete denk geliyor.

Aylığı 13.5 asgari ücrete denk geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ise 229 bin lira ücret ve Halkbankası’nda denetim kurulu üyesi olarak da 48 bin TL aylık alıyor. Özçelik’in aylığı 277 bin liraya ve yaklaşık 10 asgari ücrete denk geliyor. Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise AKP’de 4 dönem milletvekilliği yaptı. 229 bin 676 TL, emekli vekillikten ise 149 bin TL alıyor. Aydın’ın aylık maaşı 378 bin lira ve 13.5 asgari ücrete denk geliyor..