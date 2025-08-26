Hayat pahalılığı, yoksulluk, ağır geçim şartları ve işsizlik eğitimin önünde büyük bir engel oluşturmaya başladı. Devletin resmi verilerine göre, son iki yılda okuduğu üniversiteyi bırakıp ailesinin yanına dönmek zorunda kalan öğrenci sayısı 289 bin 413’e çıktı. Kayıt donduranlarla birlikte bu sayı 316 bin 738’e ulaştı. Üniversite hayatından kopanlar arasında yüksek lisans ve doktora öğrencileri bile var.

YURT YOK, HAYAT ÇOK PAHALI

Rakamları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever’in soru önergesiyle ortaya çıkan acı tabloya göre okulunu bırakmak zorunda kalanlar arasında en büyük artış, ara eleman olarak meslek edinmeye çalışan 2 yıllık ön lisans öğrencilerinde görüldü. Verileri değerlendiren Aliye Timisi Ersever, öğrencilerin en büyük sorunun barınma olduğunu belirterek, “Devlet yurtları yetersiz. Özel yurt fiyatları ise kalabalık odalarda aylık 12 bin liradan başlıyor 60-65 bin liraları buluyor” dedi. Ersever, “Bu tablo hükümetin yanlış politikalarının topluma çıkardığı en ağır faturadır. Çalınan sadece gençlerin değil, ülkenin geleceğidir” dedi.