İktidar yoksulu ev sahibi yapmak için Damla Kent projesi başlattı. Yoksul damla damla biriktirdiği ile Damla Kent hissesi alarak ev sahibi olacaktı. ‘Damlaya damlaya ev olacak’ sloganıyla 14 Ağustos’ta hisseler satışa sunuldu. Kıyıda köşede altını, dövizi olan sattı, bankada üç kuruş parası olan çekti, Damla Kent hissesi aldı. Ancak hisseler hızla aşağı düştü. İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, Çevre Bakanlığı’nın bütçesi TBMM’de görüşülürken altın bozdurup hisse alanın parasının yüzde 40, TL yatıranın yüzde 22.5 eridiğini açıkladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yüksek değerden hisse alan binlerce yoksulun kaybını görmezden gelip, “Hisselerin düşmesi halkın zararına değil yararına, Damla Kent hisselerinde şimdi alım zamanı” diye savunma yaptı.

ALTIN BOZDURANIN KAYBI %40

İYİ Partili Usta, yoksulun damlaya damlaya biriktirdiği paraların nasıl buhar olduğunu şöyle anlattı: “Damla Kent hisseleri 14 Ağustos 2025’te borsada halka arz edildi. 26 Kasım itibarıyla söylüyorum, o günden bu güne TL cinsinden yüzde 22.5 kayıp yaşandı. İnsanlar buraya güvendi, parasını (TL mevduatını) altınını, dövizini bozdurdu buraya yatırdı. Fakat bırakın altın, döviz cinsinden, TL cinsinden bile yüzde 22.5 düştü. Dolarını bozdurup yatıran yüzde 25.9 kaybetti.

İşin altyapısı hazırlanmamış, hiçbir şey hazırlanmadan adım atılmış, şimdi mahkemelere takıldığı için hisseler düşüyor. Ama insanlar diyor ki, ‘Arkadaş, ben altın bozdurdum.’ Bakın, o gün altın bozduran birisinin kaybı yüzde 40 Sayın Bakan, yüzde 40 kayıp var. İnsanlar ‘Biraz biraz biriktireceğiz en sonunda bir ev sahibi olacağız’ derken şu anda paraların eridiğini görüyor.”

Yatırımcının 4.7 milyar TL’si buhar oldu

Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığından bu yana 767 bin yatırımcı toplamda 4 milyar 767 milyon TL zarara uğradı. Damla Kent’in piyasa değeri de 21 milyar 408 milyon TL’den 16 milyar 641 milyon TL’ye düştü. Hisseler 7.59 TL’lik halka arz fiyatından dün itibarıyla 5.90 TL’ye düştü. Halka arz edilmesinden bu yana yaşanan kayıp yüzde 22.50’yi bulurken, yatırımcıların sertifikaya olan ilgisi soru işaretlerini artırıyor.

Bakan Kurum: Zarar değil, fırsat

- Çevre Bakanı Murat Kurum ise Damla Kent Projesi için “Hissenin düşmesi vatandaşımızın zararına değil yararınadır. Çünkü bu projeyle vatandaşımız sertifika alarak, topladıkları sertifikayla ev sahibi oluyor. Bütçesine göre ne kadar düşerse, o kadar uygun fiyatla ev sahibi olabilirler. Hisseleri toplayacak, gidecek o sertifikalarla ev sahibi olacak” dedi. İYİ Partili Erhan Usta ise ‘’Bu bir finansal araç, fiyatının düşmesinin iyi olduğunu söylemek akla ziyandır. Hisse 1 liraya düşerse siz nasıl daire vereceksiniz? Hissesini satmak istediğinde ne olacak? Fiyatı 1 liraya düşse 800 bin tane elimde var, 800 bin liraya bana yine 1 daire verebilecek misiniz, böyle bir şey yok” dedi. Bakan Kurum ise “Veririz, veririz” dedi.