Resmi Gazete'de yayınlanan bir karara göre TİGEM 5 bin kilogramlık ihale başlattı. Bu ilana göre 2026 yılı üretimi yaklaşık 5 ton olan çam kozalağı toplama işlemi müşteriye ait olacak şekilde götürü usulünde tek parti halinde ihaleyle satılacak.

TOPLAM BEDELİ 100 BİN LİRA

Belirlenen ihale 16 Mart tarihinde saat 11:00'de işletme merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu'nun huzurunda olacak şekilde başlatılacak. Fıstık çamı kozalaklarının kilogram başına tahmin edilen bedeli 20 Türk Lirası olacak şekilde. İhaleye alınacak fıstık çamı kozalaklarının tamamı için tahmin edilen bedel ise 100 bin Türk Lirası olarak bildirildi.

İhaleye ilişkin şartname TİGEM resmi internet sitesi ve İşletme müdürlüğünde görülebiliyor. İhaleye katılacakların belirtilen gün ve saatte hazır bulunması gerekiyor.