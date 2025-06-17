Olay, dün Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, E.A. (46) ile akrabaları Ş.D. (41), M.D. (46), Y.D. (24) ve F.D. (19) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ş.D., E.A.’nın boğazını kemerle sıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.A., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinden kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.D. ve M.D. tutuklandı. Y.D. ve F.D.’nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

UŞAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Uşak Valiliği’nden yapılan açıklamada, olayın akrabalar arasındaki alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilerek, “Darp olayına karışan 4 şüpheli yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlemler yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Soruşturma sürüyor.