Zeytin çekirdeklerinden elde edilen yeni bir malzeme, çevre dostu yol yapımında dikkat çeken bir alternatif olarak öne çıkıyor. Çalışma, İspanya’da University of Granada bünyesindeki araştırmacılar tarafından yürütüldü. Özellikle zeytin üretiminin yoğun olduğu bölgelerde ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi hedefleniyor.

Araştırmada zeytin çekirdekleri, oksijensiz ortamda yüksek sıcaklıkta işlenerek 'biyokömür' adı verilen karbon açısından zengin bir maddeye dönüştürülüyor. Bu yöntem sayesinde normalde atmosfere salınacak karbon, katı formda sabitleniyor. Elde edilen biyokömür, asfalt karışımında kullanılan mineral dolgu malzemesinin yerine kullanılabiliyor.

Çalışmanın önemli bir yönü de çevresel etkisi. Araştırmacılara göre bu yöntem, hem tarımsal atıkların değerlendirilmesini sağlıyor hem de yol yapım sürecinde ortaya çıkan karbon salımını ciddi ölçüde azaltıyor. İlk test sonuçları, karbon ayak izinde yüzde 70’in üzerinde düşüş sağlanabileceğini gösteriyor.

Henüz deneysel aşamada olan bu teknoloji, özellikle zeytin üretiminin yaygın olduğu ülkelerde uygulanabilir bir çözüm olarak görülüyor. Eğer yaygınlaşırsa, yollar sadece ulaşım için değil aynı zamanda karbon depolayan yapılar haline gelebilir. Bu da sürdürülebilir şehirler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.