Yola çıkmadan önce yapılması gereken bazı Google Haritalar ayarları, seyahatinizi daha verimli ve stressiz hale getirebilir. İşte, clubic.com'da yer alan habere göre yola çıkmadan önce mutlaka yapmanız gereken 6 önemli Google Haritalar ayarlaması!

Araç tipini ayarlama

Google Haritalar, fazla yakıt kullanımını önlemek için rotaları optimize edebilir. Bu nedenle, uygulamaya kullandığım aracı ve en önemlisi hangi tür motora sahip olduğunu belirtmem çok önemli. Ekranın sağ üst köşesindeki profil simgesine tıklayın, ardından "Ayarlar" seçeneğine ve "Araçlarınız" kısmına dokunun. Buradan, Benzinli, Dizel, Hibrit veya Elektrikli seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

Anahtar lokasyonları tanımla

Zamandan tasarruf etmek isteyenlerin tercih ettiği adresleri (ikamet ettiğim yer, çalıştığım yer vb.) önceden tanımlamak. Bu sayede, kişi nerede olursa olsun istediği zaman Google Haritalar'da bu adresleri daha hızlı seçebiliyor. Ayarlarda, "Ev veya iş adresi" kısmından bu adresleri kolayca belirleyebilirsiniz.

Çevrimdışı haritalarımı indirme

Bağlantının ne zaman kopacağını asla bilemezsiniz. Hiçbir yerin ortasında kaybolmamak için haritalarımı önceden indiririm. Bunu yapmak için profil resminize tıklayın ve ardından "Çevrimdışı Planlar" seçeneğine gidin. Burada, "Kendi planınızı seçin" butonuna basarak, ekranı kaydetmek istediğiniz bölgeye getirebilir ve ardından "İndir" butonuna tıklayarak haritanızı indirebilirsiniz.

Bu ipucu, özellikle seyahat ederken mobil verinizi gereksiz yere tüketmemek için oldukça faydalıdır. Kullanımdan sonra haritayı silmek ve depolama alanını boşaltmak için "Çevrimdışı Haritalar" bölümüne geri dönmeniz yeterlidir.

Açılır bildirimleri devre dışı bırakma

Araba kullanırken rahatsız edilmekten hoşlanmayanlar yola çıkmadan önce mutlaka Google Haritalar’daki bazı uyarıları kapatabilir. Profil resminize tıklayın, ardından "Ayarlar" ve "Bildirimler" seçeneğine gidin. Burada birkaç kategori bulunmaktadır (Seyahat, Yorumlar, Konum vb.): İstenmeyen bildirimlerden kaçınmak için bu kategorileri ayıklamak için zaman ayırmanız en iyisidir.

Navigasyon simgesini değiştirme

Bir rotayı takip ederken aracı daha kolay görebilmek için navigasyon simgesinin görünümünü değiştirmek. Yolculuk başladıktan sonra simgeye tıkladığınızda çeşitli kişiselleştirme seçeneklerine ulaşabiliyor. Örneğin, farklı bir araç modeli seçmek veya daha hoş bir renk tercih etmek mümkün.

Ekrana bir widget ekleme

Son ve en önemli ipucu: Google Haritalar widget'ları sayesinde çok zaman kazanabilirsiniz. Uygulama simgesine uzun basıldığında karşınıza çeşitli seçenekler çıkacaktır. Ardından "Widgets" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Gezginler akıllı telefonun ekranına "Hızlıca Yer Bul" adlı büyük widget'ı yerleştirmeyi tercih ediyor. Bu widget, bir arama çubuğuna erişim sağlıyor ve favori yerlerime kısayollar sunuyor.