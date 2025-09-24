TikTok'ta viral olan bir videoya göre, bir yolcu gemisi yolcusu, deniz seviyesinden 30 metre yükseklikteki bir su kaydırağının içinde mahsur kaldıktan sonra panik dolu anlar yaşadı. Videoda, kadının kaydırağın şeffaf bir bölümünde mahsur kaldığı ve kendini öne doğru itmeye çalıştığı görülüyor.

Newyork Times’ın haberine göre TikTok kullanıcısı olayın hangi gemide gerçekleştiğini belirtmese de gemi, Cruisemapper'a göre 19 Eylül'de yedi günlük bir Alaska yolculuğu yapan Norwegian Cruise Line'ın Bliss gemisine çok benzediği açıklandı.

7 milyondan fazla izlenme alan TikTok videosu çok sayıda yorum aldı. Bir yorumcu, "Bunu izlerken panik atak geçiren başka biri var mı?" diye yazdı. Bir diğeri ise, "Gerçek deniz suyu üzerindeki bir su kaydırağında mahsur kalırsam nöbet geçireceğim," diye ekledi. Dördüncü bir kişi ise, "TikTok bana kesinlikle ASLA bir gemi su kaydırağına binmemem gerektiğini öğretti," diye duyurdu. Beşinci kişi ise, "Bir daha asla kaydırağa binmeyeceğimi biliyorum," diye ekledi.