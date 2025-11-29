Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu otobüsü ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorlu ilçesine bağlı Hatip Mahallesi Çırakbayırı mevkisinde seyir halinde olan sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 10 HF 718 plakalı yolcu otobüsü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 59 AB 774 plakalı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kaza sonucu her iki araçta bulunan 1'e bebek 9 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi yönlendiril. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 5'i Çorlu Devlet Hastanesi, diğerleri de özel hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.