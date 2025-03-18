Honduras’ın Roatan Adası’ndan havalanan bir uçak, kalkıştan birkaç dakika sonra Karayip kıyısına yakın sularda düştü. Yetkililer, kazada yedi kişinin hayatını kaybettiğini, on kişinin ise enkazdan sağ çıkarıldığını bildirdi.

Honduras havayolu şirketi Lanhsa tarafından işletilen Jetstream tipi uçakta 14 yolcu ve üç mürettebat bulunuyordu. Uçuş manifestosuna göre yolcular arasında bir ABD vatandaşı, bir Fransız vatandaşı ve iki çocuk vardı. Uçağın, Honduras anakarasındaki La Ceiba Havalimanı’na gitmesi planlanıyordu.

Roatan itfaiye şefi Franklin Borjas, polis ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Ulusal polisin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, kurtarma görevlilerinin kayalık kıyıya çıkarılan kazazedeleri sedyelerle taşırken görüldü.

Kazada hayatını kaybedenler arasında ünlü Garifuna müzisyeni Aurelio Martinez Suazo da bulunuyordu. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı.

Borjas, kurtarılan yolcuların yakındaki bir hastaneye sevk edildiğini belirtti. Kaza yerine ulaşmanın güç olduğunu vurgulayan yetkili, “Bölgeye yürüyerek ya da yüzerek erişmek mümkün değil. Enkazın bulunduğu alanda 30 metre kayalık var” dedi.

Kurtarma ekiplerinde görev yapan dalgıçların görüş mesafesinin sıfır olduğunu aktaran Borjas, arama çalışmalarının bu nedenle büyük zorluklarla sürdüğünü ifade etti.