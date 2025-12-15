Venezuela açıklarında bulunan ada ülkesi Curaçao’dan New York'a giden JetBlue 1112 seferi cuma günü felaketten döndü.

Pilot, bir ABD Hava Kuvvetleri yakıt ikmal uçağının aniden önünü kestiğini ve çarpışmayı önlemek için yükselişi kesmek zorunda kaldıklarını söyledi. Uçağın içinde yüzden fazla yolcu vardı.

ÇARPMAYA RAMAK KALA UÇAĞI İNDİRDİ

Pilot, karşılaşmanın beş mil içinde yaşandığını söyledi. Mesafenin iki ya da üç mile kadar düşmüş olabileceğini ekledi. Pilot, son anda iniş manevrası yaparak sıyrıldı.

Pilot, uçağın transponderının kapalı olduğu ve uçağı gözle görünce harekete geçtiğini aktardı. Bu mesafede yükselen bir yolcu uçağının manevra kabileyetinin son derece düşük olduğu belirtildi.

ABD'nin yakıt ikmal uçağının kendi irtifalarında olduğunu söyledi. Ardından uçağın Venezuela hava sahasına yöneldiğini aktardı.

'SAÇMALIK BU!'

Yolcu uçağı pilotu, hava trafik kontrolüyle yaptığı konuşmanın kaydında "neredeyse havada çarpışıyorduk. (ABD uçağı) bizim uçuş rotamızdan geçtiler... Transponderleri açık değil, büyük bir saçmalık!" dedi.

Hava trafik kayıtlarına göre, kontrolör pilota “Hava sahamızda tanımlanamayan uçaklar artık saçmalık seviyesinde" diye cevap verdi.

Pilot kayıtta askeri uçağın doğrudan uçuş hattından geçtiğini anlattı. Pilot, uçağı son anda gördüğünü vurguladı.

SORUŞTURMA BEKLENİYOR

JetBlue sözcüsü Derek Dombrowski pazar günü olayın ABD hükümetine bildirildiğini ve açılacak soruşturmayı takip edeceklerini açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi geçen ay Venezuela hava sahası için güvenlik durumunun kötüleşmesi ve artan askeri faaliyet nedeniyle temkinli olunması çağrısı yapmıştı.

ABD ordusu, Venezuela açıklarında ve üzerinde NOTAM yayınlayarak bölgenin uçuşlar için tehlikeli olduğunu duyurmuştu. Curaçao, bu alanın tam sınırında yer alıyor.

TRUMP'IN GÖZÜ VENEZUELA'DA, ELİ TETİKTE

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela etrafında uyuşturucu taşıdığı söylenen onlarca gemi, ABD güçleri tarafından uluslararası sularda vuruldu. Saldırılar sonucu 80'den fazla kişi öldü.

Bu dönemde ABD güçleri Venezuela'ya ait bir yakıt tankerini de ele geçirdi ve tankerdeki yakıta el koydu. ABD güçleri, Venezuela'nın açıklarını kuşattı ve ülkenin hava sahasını kapattı.

Trump, bu saldırıların "denizden gelen uyuşturucuyu yüzde 92 kestiğini" söylemiş, Venezuela'ya yapılacak bir kara harekatının da yakın olduğunu duyurmuştu.

ABD, Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'yu da terörist lideri ilan ederek başına 50 milyon dolar ödül koydu. Bu hamle, Venezuela'nın içine yapılacak olası saldırıların önünü açtı.