ABD’de United Airlines’a ait Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağına 36 bin feet yükseklikte meteor çarptı. Denver–Los Angeles seferini yapan uçakta, çarpmanın etkisiyle kokpit camı çatladı, pilotlardan biri yaralandı.

Olay, geçen perşembe günü Utah semalarında meydana geldi. United Airlines uçağı, seyir halindeyken aniden şiddetli bir çarpma sesi duyuldu. Kokpit camının sağ üst bölümüne isabet eden cisim, camın bir kısmını parçaladı. Kopan cam parçaları, pilotun kolunda derin kesikler oluştururken, bazı kontrol panelleri de zarar gördü.

"UÇAĞA UZAY CİSMİ ÇARPTI" ANONSU YAPILDI

Çarpmanın ardından kokpit camının tamamen kırılmaması büyük bir faciayı önledi. Pilot, yolculara “Uçağa uzay cismi çarptı” anonsunu yaptıktan sonra Salt Lake City Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirdi.

İnişin ardından olay yerine ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, cismin camın sağ üst köşesine büyük bir kuvvetle çarptığı ve metal çerçevede de ciddi hasar bıraktığı tespit edildi.

METEOR OLASILIĞI YÜKSEK

Yetkililer, çarpan cismin uzay enkazı olabileceği ihtimalini değerlendirirken, uzmanlar meteor olasılığının çok daha yüksek olduğunu vurguluyor. Bilim insanlarına göre, dünya atmosferine her yıl yaklaşık 17 bin meteor giriyor. Buna karşın, insan yapımı uzay çöplerinin bu tür olaylara yol açma ihtimali çok daha düşük.

NTSB yetkilileri, cam ve metal yüzeylerdeki izlerin detaylı şekilde analiz edileceğini, bu sayede cismin tam kaynağının tespit edileceğini açıkladı.