Varlıklı kesim servetini büyütürken dar gelirlinin yalnızca borç biriktirebildiği ekonomi politikalarının direksiyonundaki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Türkiye’de hayat pahalılığı problemi var” itirafında bulundu. Şimşek, vergi politikasıyla ilgili eleştirileri reddederek “Benden burjuva sermayeci çıkartamazsınız” açıklamasını yaptı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ‘Yoldaş Şimşek’ açıklamasıyla Bakan’a tepki gösterdi.

7’den 70’e herkese vergi yağdıran Bakan Şimşek, TBMM’deki sunumunda “Kurumlar Vergisi’ni ben artırdım. KKM’ye vergiyi ben getirdim” ifadesiyle kendisini savundu.

3.6 TRİLYONLUK İSTİSNA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda soruları yanıtlayan Mehmet Şimşek, AKP döneminde vatandaşın zenginleştiğini öne sürdü. Şimşek’e göre 2002’den bu yana dolar bazında memur maaşları yüzde 406, en düşük Bağ-Kur emekli aylığı yüzde 907, asgari ücret ise yüzde 369 oranında arttı. “Yani Türkiye zenginleşmiş, çalışanlarımızın da gelirleri artmış” diyen Şimşek, “Ama bir hayat pahalılığı problemi de var. Zaten o nedenle bu hayat pahalılığı problemini de çözmek için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Bu yıl çalışanların maaşından kesilen Gelir Vergisi’ndeki artış, Kurumlar Vergisi’ndeki büyümeyi 3’e katlamasına rağmen Bakan Şimşek, kendi politikalarına yöneltilen eleştirileri kabul etmedi. Şimşek, “Kurumlar Vergisi’ni ben artırdım. Asgari Kurumlar Vergisi’ni ben getirdim. Kur Korumalı Mevduat’a (KKM) vergiyi ben getirdim. Kâr payına stopajı, fon ve mevduat faizinin vergisini ben artırdım. Benden burjuva sermayeci çıkartamazsınız” dedi. CHP’li Veli Ağbaba bu yanıta, ‘Yoldaş Şimşek’ sözleriyle karşılık verdi. Mehmet Şimşek’in çizdiği pembe tabloya rağmen 2026 bütçesinde yaklaşık 3.6 trilyon liralık vergi istisnası ve teşvik uygulanması tepki çekiyor.

Boş mutfak tüpüyle karşılandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar TBMM’de boş mutfak tüpüyle karşılandı. Meclis’e getirdiği boş tüpü Bayraktar’a uzatan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Bu tüp boş Sayın Bakan, halk tüpü dolduramıyor. Mutfaktaki yangını söndürün” dedi. Bayraktar yemeğini tüple pişiren milyonlarca vatandaşı görmezden gelip “Halk doğalgaz kullanıyor da ondan boş” yanıtını verdi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise “Doğalgazı bulduk diyorsunuz, doğalgaza zam geliyor. Petrolü bulduk diyorsunuz, akaryakıta zam geliyor. Artık bulmayın” dedi.