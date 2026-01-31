vrupa Birliği ile Hindistan arasında 19 yıldır devam eden serbest ticaret anlaşması müzakereleri, Yeni Delhi’de düzenlenen resmi törenle sonuçlandı. Küresel ticarette Çin’in artan hakimiyetine ve ABD’nin gümrük vergisi tehditlerine karşı stratejik bir hamle olarak görülen bu anlaşma, otomotiv sektöründe kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.

Dünyanın en kalabalık ülkesi ve dördüncü büyük ekonomisi olan Hindistan ile Avrupa arasındaki ticari engellerin kalkması, hem Avrupalı dev üreticilerin yeni pazarlara açılmasını sağlayacak hem de Avrupa yollarında Hint malı araçların sayısını artıracak.

OTOMOTİVDE GÜMRÜK DUVARLARI YIKILIYOR

Anlaşma öncesinde ithal otomobillere yüzde 110’a varan oranlarda fahiş gümrük vergileri uygulayan Hindistan, Avrupa menşeli üreticilere karşı bu tutumunu tamamen değiştiriyor. Yeni dönemle birlikte Hindistan, Avrupa'dan ihraç edilecek binek otomobillere yönelik tarifeleri kademeli olarak düşürme kararı aldı.

İlk aşamada 100 bin adet içten yanmalı motora sahip araç, yüzde 30-40 aralığındaki indirimli vergilerle Hint pazarına giriş yapabilecek. Özellikle üst segment araçlarda yapılan bu vergi indirimleri, Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen gibi markaların dünyanın en büyük üçüncü otomobil pazarı olan Hindistan’da daha makul fiyatlarla rekabet etmesinin önünü açacak.

AVRUPA PAZARINA HİNT ÇIKARMASI

Ticaret anlaşmasının en dikkat çekici yönlerinden birini ise Hindistan’ın Avrupa pazarına yönelik ihracat kotası oluşturuyor. Anlaşma kapsamında Hindistan, yılda 10 milyonun üzerinde otomobil satılan AB piyasasına her yıl 625 bin araç ihraç etme hakkı kazandı. Bu durum, yakın gelecekte Avrupa yollarında Maruti Suzuki, Mahindra ve Tata gibi Hintli üreticilerin çok daha sık görülmesi anlamına geliyor. Taraflar, elektrikli otomobiller için ilk 5 yıl boyunca mevcut tarifeleri koruma kararı alırken, otomobil parçaları ve bileşenleri üzerindeki vergilerin ise 10 yıllık bir süreçte tamamen kaldırılması planlanıyor.

AVRUPA OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN TAM DESTEK

Son dönemde kapasite düşüren ve işçi çıkarma haberleriyle gündeme gelen Avrupa otomotiv sektörü, Hindistan ile varılan anlaşmayı büyük bir memnuniyetle karşıladı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bugüne kadar aşırı yüksek vergilerle korunan 4 milyonluk bir pazara erişim imkanının, sektör için hayati bir can suyu olacağını açıkladı.

Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği (CLEPA) de ihracat pazarlarına bağımlı olan tedarik sektörünün bu anlaşma sayesinde küresel rekabet gücünü koruyabileceğine dikkat çekti. 2007 yılında başlayan ancak uzun süre askıda kalan bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte, iki dev ekonomi arasındaki yıllık 180 milyar avroluk ticaret hacminin katlanarak büyümesi bekleniyor.