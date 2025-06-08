İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 3 bin 590 vatandaşımız ise yaralandı." açıklamasını yaptı. Yerlikaya bayramın ikinci gününde (7 Haziran) yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Kurban Bayramı’nın 2. günü (Cumartesi) 683 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 9 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.143 vatandaşımız ise yaralandı. Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2.238 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 3.590 vatandaşımız ise yaralandı." bilgisini paylaştı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

-26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

-Bayramın ilk 3 gününde trafik ekiplerimizce; 1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi.