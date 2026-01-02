Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında hız sınırı işaretlemelerinde karmaşayı azaltmak ve uygulamada birlik sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

“Kara Yollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında protokol imzalandığını hatırlatan Uraloğlu, levhaların “mümkün olduğu kadar az, fakat gerektiği kadar çok” ilkesiyle standardize edildiğini ifade etti.

35 BİNİ HIZ LEVHASI

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki yol ağında yürütülen çalışmaların iki aşamada tamamlandığını aktaran Uraloğlu, önce günlük trafik hacmi yüksek güzergâhlarda düzenlemelerin bitirildiğini, ardından kalan kesimlerde de uygulamanın sürdürüldüğünü kaydetti. Çalışma sonunda KGM’nin sorumluluk alanında 58 bin 246 levhanın kaldırıldığı, bunların yüzde 60’ına karşılık gelen 35 bin 247 hız levhasının da uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.