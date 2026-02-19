AKP Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sefa Eyicil Gül, AKP İl Başkan Yardımcısının yolsuzluk yaptığı söyledi ve partisinden istifa etti. “Siz menfaatsiz çıkarsız görev yapamaz mısınız? Partimizde bulunma amacınız ne?” diyen Gül, hedef aldığı AKP’li yönetici için “MHP’deyken partimize etmediği küfür kalmayan kadın düşmanı, belediyeden aldığı petrol ihaleleriyle ceplerini dolduruyor” dedi.

AKP Kadın kollarındaki görevinden ve partiden istifa eden Gül sosyal medyadan da “Cumhurbaşkanımızın izinden yürümeyi unutmuş olan menfaatçi il teşkilat üyeleri ve il kadın kolları başkanı çetesiyle birlikte tasfiye olana kadar parti üyesi olmak benim için gurur kaynağı olmaktan çıkmıştır, aksine utanç vesilesidir.

Ekmeğinize yağ sürmeyeceğim. Tüm adaletsizliklerinize hak yemelerinize dolaylı destek sağlayıp vebal almayacağım” paylaşımı yaptı.

Abla diyecekseniz evinize gidin!

Sefa Eyicil Gül “Teşkilat içinde kadınlarımıza başkan sıfatını layık görmeyen tüm üyelere sesleniyorum. Sizler de kadınlarımıza ‘Başkanım’ demeyi öğreneceksiniz. ‘Abla’ diyecekseniz evinize gidin” dedi.